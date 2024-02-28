Беляев Яков Прохорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1810
Отец: Беляев Прохор Иванович
Мать: Беляева Анна Климентьева
Бракосочетание
30.01.1833
Жена: Беляева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно