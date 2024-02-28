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Беляев Яков Прохорович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

18.10.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1810

Отец: Беляев Прохор Иванович

Мать: Беляева Анна Климентьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Беляева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Беляев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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