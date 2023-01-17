Лукичева Олимпиада Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукичева Олимпиада Семеновна

Лукичева Олимпиада Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бадаева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Лукичев Андрей Филиппыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лукичев Андрей Филиппыч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукичев Андрей Филиппыч

Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close