Лукичев Андрей Филиппыч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукичев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бадаева Вера Андреевна
Мать ребёнка: Лукичева Олимпиада Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукичев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукичев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лукичева Олимпиада Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область