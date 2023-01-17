Лукичев Андрей Филиппыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичев Андрей Филиппыч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукичев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бадаева Вера Андреевна

Мать ребёнка: Лукичева Олимпиада Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лукичева Олимпиада Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукичева Олимпиада Семеновна

Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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