Николаева (Талалаева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Талалаева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Талалаев Иван Александрович

Мать: Талалаева Матрена Кузьминична

Зевалово, Ступино, Московская область
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