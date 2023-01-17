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Николаева (Талалаева) Лидия Ивановна
Николаева (Талалаева) Лидия Ивановна
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Место рождения
Зевалово
, Ступино, Московская область
Дата рождения
1933
Пол
Женский
Отец
Талалаев (Исаев) Иван Александрович
Мать
Талалаева (Колобкова) Матрена Кузьминична
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Талалаев Иван Александрович
Мать:
Талалаева Матрена Кузьминична
Зевалово
, Ступино, Московская область
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