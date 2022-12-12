Талалаева (Колобкова) Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаева (Колобкова) Матрена Кузьминична

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1926

Дочь: Талалаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1931

Сын: Талалаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Николаева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1937

Дочь: Голубева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
1977

Муж: Талалаев Иван Александрович

Зевалово, Ступино, Московская область
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