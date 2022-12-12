Талалаева (Колобкова) Матрена Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1926
Дочь: Талалаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.02.1931
Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Николаева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1937
Дочь: Голубева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Александрович
Бракосочетание
1977