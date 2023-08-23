Ерчик Зося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик Зося

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неговонская Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Ерчик Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуща Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ерчик Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерчик Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ерчик Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерчик Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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