Ерчик Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерчик Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неговонская Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Ерчик Зося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуща Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ерчик Зося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерчик Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ерчик Зося

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерчик Зося

Смерть
Неизвестно
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