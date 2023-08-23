Ерчик Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерчик Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неговонская Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Ерчик Зося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуща Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ерчик Зося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерчик Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ерчик Зося
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерчик Зося
Смерть
Неизвестно