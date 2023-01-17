Колюпанов Нил Петрович
Место рождения
Дата рождения09.10.1827
Дата смерти22.06.1894
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1827
Место жительства
С 1827 по 1844
Место жительства
С 1844 по 1866
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1882
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890 по 1894
Смерть
22.06.1894