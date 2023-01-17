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Колюпанов Нил Петрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.10.1827

Дата смерти

22.06.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1827

Отец: Колюпанов Пётр Николаевич

Мать: Колюпанова Софья Григорьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1827 по 1844
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1844 по 1866
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1882
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890 по 1894
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
22.06.1894
Кострома, город Кострома, Костромская область
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