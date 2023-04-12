Моргачев Минай Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Моргачев Карп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Моргачева) Авдотья Минаева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно