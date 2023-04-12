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Моргачев Минай Карпов

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Моргачев Карп Иванов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Моргачев Федор Минаев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Моргачев Елисей Минаев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Моргачева) Авдотья Минаева

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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