Мартыновская (Мосалова) Евфросинья Федоровна
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1941
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосалов Федор Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыновская (Мартыновская) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Мартыновский Виктор Антонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Левитина (Мартыновская) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Мартыновский Виктор Антонович
Смерть
10.11.1941