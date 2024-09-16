Мартыновская (Мосалова) Евфросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыновская (Мосалова) Евфросинья Федоровна

Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосалов Федор Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыновский Виктор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыновская (Мартыновская) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Мартыновский Виктор Антонович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Левитина (Мартыновская) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Мартыновский Виктор Антонович

Смерть
10.11.1941

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