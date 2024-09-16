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Мосалов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карабашева (Мосалова) Евгения Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыновская (Мосалова) Евфросинья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
капитан армии
Смерть
Неизвестно

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