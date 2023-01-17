Гурина (Сидорова) Христина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Гурин Семён Илларионович
Рождение ребёнка
02.09.1883
Дочь: Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Гурин Семён Илларионович
Рождение ребёнка
11.07.1884
Отец ребёнка: Гурин Семён Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно