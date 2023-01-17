Гурина (Сидорова) Христина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Сидорова) Христина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Гурин Семён Илларионович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1883

Дочь: Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Гурин Семён Илларионович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1884

Сын: Гурин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Гурин Семён Илларионович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Семён Илларионович

Смерть
Неизвестно
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