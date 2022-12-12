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Гурин Семён Илларионович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гурин Илларион Маркелович

Мать: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Елена Семёновна

Мать ребёнка: Гурина Христина Иосифовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1883

Дочь: Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Гурина Христина Иосифовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1884

Сын: Гурин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Гурина Христина Иосифовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Христина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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