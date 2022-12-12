Гурин Семён Илларионович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Елена Семёновна
Мать ребёнка: Гурина Христина Иосифовна
Рождение ребёнка
02.09.1883
Дочь: Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Гурина Христина Иосифовна
Рождение ребёнка
11.07.1884
Мать ребёнка: Гурина Христина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно