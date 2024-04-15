Иванов Игнатий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодосия Игнатьевна
Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Игнатьевна
Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Лукерья Игнатьевна
Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна
Место жительства
01.07.1858 ст.
Семья №58 по ревизии 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно