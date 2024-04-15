Иванов Игнатий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Игнатий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феодосия Игнатьевна

Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иванов Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Игнатьевна

Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лукерья Игнатьевна

Мать ребёнка: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна

Место жительства
01.07.1858 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семья №58 по ревизии 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Улита Или Домна Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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