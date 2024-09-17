Просвирницына Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирницына Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирницын Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Просвирницын Василий Иванович

Отец ребёнка: Просвирницын Иван Сергеевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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