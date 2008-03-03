Юшков Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти03.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Юшков Василий Игнатьич
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.2008