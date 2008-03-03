Юшков Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Валентин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

03.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Юшков Василий Игнатьич

Мать: (Юшкова) Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.2008

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