(Юшкова) Пелагея Павловна
Место рожденияСосновица (Край/область: Кировская)
Дата рождения1910
Дата смерти1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Юшков Павел
Мать: (Юшкова) Василиса
Сосновица (Край/область: Кировская)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емелина (Юркова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Юшков Василий Игнатьич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Юшков Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Юшков Василий Игнатьич
Смерть
1972