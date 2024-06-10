(Юшкова) Пелагея Павловна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Юшкова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Сосновица (Край/область: Кировская)

Дата рождения

1910

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Юшков Павел

Мать: (Юшкова) Василиса

Сосновица (Край/область: Кировская)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емелина (Юркова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Юшков Василий Игнатьич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Юшков Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Юшков Василий Игнатьич

Смерть
1972

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