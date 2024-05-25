Неклонский Назар Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880
Бракосочетание
18.01.1906
Рождение ребёнка
01.09.1906
Сын: Неклонский Петр Назариевич
Мать ребёнка: Дудкина Иулиания Афанасиева
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Неклонский Иоанн Назариевич
Мать ребёнка: Дудкина Иулиания Афанасиева
Рождение ребёнка
18.09.1918
Сын: Неклонский Феодор Назариевич
Мать ребёнка: Дудкина Иулиания Афанасиева
Смерть
Неизвестно