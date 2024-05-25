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Неклонский Назар Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880

Отец: Неклонский Илларион Яковлевич

Мать: Елена Ефимова (Евфимова)

Бракосочетание
18.01.1906

Жена: Дудкина Иулиания Афанасиева

Рождение ребёнка
01.09.1906

Сын: Неклонский Петр Назариевич

Мать ребёнка: Дудкина Иулиания Афанасиева

Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Неклонский Иоанн Назариевич

Мать ребёнка: Дудкина Иулиания Афанасиева

Рождение ребёнка
18.09.1918

Сын: Неклонский Феодор Назариевич

Мать ребёнка: Дудкина Иулиания Афанасиева

Смерть
Неизвестно

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