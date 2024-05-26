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Елена Ефимова (Евфимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

27.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неклонский Афанасий Иларионович

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1880

Сын: Неклонский Назар Илларионович

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1884

Сын: Неклонский Трофим Илларионович

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
01.12.1886

Дочь: Неклонская Варвара Илларионовна

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
31.03.1889

Дочь: Неклонская Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Неклонская Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
19.03.1893

Дочь: Неклонская Матрона Илларионовна

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Неклонский Феодор Илларионович

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Неклонская София Илларионовна

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Неклонская Феодора Илларионовна

Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич

Смерть
27.08.1916

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