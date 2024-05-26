Елена Ефимова (Евфимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти27.08.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Неклонский Афанасий Иларионович
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Сын: Неклонский Назар Илларионович
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Сын: Неклонский Трофим Илларионович
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Дочь: Неклонская Варвара Илларионовна
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Дочь: Неклонская Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Дочь: Неклонская Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Дочь: Неклонская Матрона Илларионовна
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Сын: Неклонский Феодор Илларионович
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Дочь: Неклонская София Илларионовна
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич
Дочь: Неклонская Феодора Илларионовна
Отец ребёнка: Неклонский Илларион Яковлевич