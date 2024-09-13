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Шарманов Лев Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарманова Елена Аверьяновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шарманов Артемий Львович

Мать ребёнка: Шарманова Елена Аверьяновна

Смерть
1853

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