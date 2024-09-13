Шарманов Лев Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шарманов Артемий Львович
Мать ребёнка: Шарманова Елена Аверьяновна
Смерть
1853