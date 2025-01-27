Шарманова (Беспалова) Екатерина Ивановна 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарманова (Беспалова) Екатерина Ивановна

Место рождения

д. Беспалова Екатеринбургский уезд Ирдягинская вотчина

Дата рождения

1783

Дата смерти

01.05.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Беспалов Иван Тимофеев

Мать: Беспалова Пелагия Тимофеева

д. Беспалова Екатеринбургский уезд Ирдягинская вотчина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарманов Ефим Маркович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сорокина (Шарманова) Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Шарманов Ефим Маркович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шарманова Агафья Ефимиева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шарманов Лев Ефимович

Отец ребёнка: Шарманов Ефим Маркович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шарманов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Шарманов Ефим Маркович

С Кузнецкое Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Смерть
01.05.1860

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