Шарманова (Беспалова) Екатерина Ивановна
Место рожденияд. Беспалова Екатеринбургский уезд Ирдягинская вотчина
Дата рождения1783
Дата смерти01.05.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
д. Беспалова Екатеринбургский уезд Ирдягинская вотчина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сорокина (Шарманова) Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Шарманов Ефим Маркович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шарманова Агафья Ефимиева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Шарманов Ефим Маркович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шарманов Ефим Маркович
С Кузнецкое Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Смерть
01.05.1860