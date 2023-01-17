Вересова Апполинария Кроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1915
Дочь: Смирнова Асинефа Александровна
Отец ребёнка: Вересов Александр Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Нина Александровна
Отец ребёнка: Вересов Александр Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вересов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Вересов Александр Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вересова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Вересов Александр Львович
Смерть
Неизвестно