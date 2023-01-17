Вересова Апполинария Кроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова Апполинария Кроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1915

Дочь: Смирнова Асинефа Александровна

Отец ребёнка: Вересов Александр Львович

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Александр Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Нина Александровна

Отец ребёнка: Вересов Александр Львович

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вересов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Вересов Александр Львович

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вересова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Вересов Александр Львович

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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