Вересов Александр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вересов Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вересова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вересов Александр Александрович
Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1915
Дочь: Смирнова (Вересова) Асинефа Александровна
Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Петухова (Вересова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Вересов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна
Смерть
Неизвестно