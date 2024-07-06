Вересов Александр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересов Александр Львович

Вересов Александр Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вересов Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вересова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вересов Александр Александрович

Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вересова Апполинария Кроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1915

Дочь: Смирнова (Вересова) Асинефа Александровна

Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Петухова (Вересова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Вересов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Вересова Апполинария Кроновна

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.