Коврижных Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Коврижных Яков

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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