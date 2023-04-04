Минеев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: Минеева Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Акулина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Васса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Минеев Никита Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Минеев Даниил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Минеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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