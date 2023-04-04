Минеев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Акулина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Васса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно