Агафья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Якимова

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Место рождения

Осиновка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Аврам Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Васильев

Смерть
Неизвестно
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