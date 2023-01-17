Агафья Якимова
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Аврам Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Васильев
Смерть
Неизвестно