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Аврам Сергеев

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Место рождения

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сергей Васильев

Мать: Агафья Якимова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сергей Аврамов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Макар Аврамов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фома Аврамов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Василий Аврамов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Яков Аврамов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Федорова

Смерть
1830
Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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