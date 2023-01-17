Аврам Сергеев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Сергей Васильев
Мать: Агафья Якимова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сергей Аврамов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Макар Аврамов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фома Аврамов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Василий Аврамов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Яков Аврамов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Федорова
Смерть
1830