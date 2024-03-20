Лесная Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесная Варвара Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Лесная Наталия Маркова

Отец ребёнка: Лесной Марко Иванов

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Лесной Илья Марков

Отец ребёнка: Лесной Марко Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесной Марко Иванов

Смерть
Неизвестно
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