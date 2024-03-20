Лесная Варвара Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Лесная Наталия Маркова
Отец ребёнка: Лесной Марко Иванов
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Лесной Илья Марков
Отец ребёнка: Лесной Марко Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесной Марко Иванов
Смерть
Неизвестно