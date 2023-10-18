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Колесов Валерий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1956

Дата смерти

18.10.2023

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
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Рождение
30.12.1956

Отец: Колесов Федор Алексеевич

Мать: Колесова (Гуреева) Лидия Антоновна

Рождение ребёнка
10.12.1978

Сын: Колесов Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Колесова (Деткина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Деткина) Надежда Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
18.10.2023

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