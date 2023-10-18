Колесов Валерий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1956
Дата смерти18.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1956
Рождение ребёнка
10.12.1978
Сын: Колесов Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Колесова (Деткина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесова (Деткина) Надежда Петровна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
18.10.2023