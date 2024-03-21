Колесова (Деткина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1958
Рождение ребёнка
10.12.1978
Сын: Колесов Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Колесов Валерий Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесов Валерий Федорович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область