Колесова (Деткина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Деткина) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1958

Отец: Деткин Петр Павлович

Мать: Деткина (Сергиенко) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1978

Сын: Колесов Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Колесов Валерий Федорович

Рождение ребёнка
23.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Валерий Федорович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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