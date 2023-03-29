Беляева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Константин Федорович

Отец ребёнка: Беляев Федор Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Беляев Федор Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Беляев Федор Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Федор Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1915

Сын: Беляев Николай Федорович

Отец ребёнка: Беляев Федор Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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