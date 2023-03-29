Беляев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1915

Сын: Беляев Николай Федорович

Мать ребёнка: Беляева Анна Ивановна

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Константин Федорович

Мать ребёнка: Беляева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Беляева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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