Беляев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1915
Мать ребёнка: Беляева Анна Ивановна
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Константин Федорович
Мать ребёнка: Беляева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Беляева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно