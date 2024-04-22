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Матрона Ивановна

Место рождения

Дубенское, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Иван Алексеевич

Мать: не указана

Дубенское, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.01.1863

Муж: Богданов Федор Осипович

Большие Кемары, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1872

Сын: Богданов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Богданов Федор Осипович

Малиновка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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