Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Иван Алексеевич
Бракосочетание
20.01.1863
Большие Кемары, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1872
Сын: Богданов Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Богданов Федор Осипович
Малиновка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно