Романченко Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Романченко Павел Яковлевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
16.12.1864 ст.
Сын: Романченко Даниил Яковлевич
Мать ребёнка: Романченко Пелагея Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQYB-W?i=794&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.08.1867 ст.
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Романченко Пелагея Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-N?i=515&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно