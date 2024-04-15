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Романченко Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
16.12.1864 ст.

Сын: Романченко Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Романченко Яков Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQYB-W?i=794&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.08.1867 ст.

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Романченко Яков Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-N?i=515&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романченко Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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