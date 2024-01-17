Мошенцев Аверьян Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мошенцев Николай Александров
Мать: Мошенцева Афимья
Рождение ребёнка
16.02.1852
Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
2) стр. 450 об-451 февраль 16 17 Иоанн с. Синенькие гос. кр. Аверьян Николаев Машенцов и Христинья Гордеева. Воспр: того же села гос.кр. Феодот Ерофеев Гусков и Параскева Николаева дочь Машенцова.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мошенцев Захарий Аверьянов
Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева
Рождение ребёнка
10.10.1857
Сын: Мошенцев Артемий Аверьянов
Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мошенцев Прокопий Аверьянов
Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно