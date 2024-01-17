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Мошенцев Аверьян Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошенцев Николай Александров

Мать: Мошенцева Афимья

Рождение ребёнка
16.02.1852

Сын: Мошенцев Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
2) стр. 450 об-451 февраль 16 17 Иоанн с. Синенькие гос. кр. Аверьян Николаев Машенцов и Христинья Гордеева. Воспр: того же села гос.кр. Феодот Ерофеев Гусков и Параскева Николаева дочь Машенцова.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мошенцев Захарий Аверьянов

Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева

Рождение ребёнка
10.10.1857

Сын: Мошенцев Артемий Аверьянов

Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошенцев Прокопий Аверьянов

Мать ребёнка: Мошенцева Христинья Гордеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошенцева Христинья Гордеева

Смерть
Неизвестно
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