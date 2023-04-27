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Зыкин Андрей Гарасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Зыкин Гарасим Иванов

Мать: Зыкина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Авдотья

Рождение ребёнка
1708

Сын: Зыкина Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Зыкина Авдотья

Рождение ребёнка
1710

Сын: Зыкин Тарас Андреевич

Мать ребёнка: Зыкина Авдотья

Рождение ребёнка
1717

Сын: Зыкин Яким Андреевич

Мать ребёнка: Зыкина Авдотья

Смерть
Неизвестно

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