Зыкин Андрей Гарасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Зыкин Гарасим Иванов
Мать: Зыкина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Зыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Зыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1717
Сын: Зыкин Яким Андреевич
Мать ребёнка: Зыкина Авдотья
Смерть
Неизвестно