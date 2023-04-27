Зыкина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Андрей Гарасимов

Рождение ребёнка
1708

Сын: Зыкина Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Гарасимов

Рождение ребёнка
1710

Сын: Зыкин Тарас Андреевич

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Гарасимов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Зыкин Яким Андреевич

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Гарасимов

Смерть
Неизвестно

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