Зыкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Гарасимов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Гарасимов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Зыкин Яким Андреевич
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Гарасимов
Смерть
Неизвестно