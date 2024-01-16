Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ордин Емельян Андронов

Мать: ?

д. Татариново
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ордин Логин (Логгин) Мефодьевич

Мать ребёнка: Ордина Пелагея Фёдоровна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ордин Емельян Мефодьевич

Мать ребёнка: Ордина Пелагея Фёдоровна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Мефодьевна (Нефёдовна)

Мать ребёнка: Ордина Пелагея Фёдоровна

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Пелагея Фёдоровна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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