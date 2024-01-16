Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Ордин Емельян Андронов
Мать: ?
д. Татариново
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ордин Логин (Логгин) Мефодьевич
Мать ребёнка: Ордина Пелагея Фёдоровна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Ордина Пелагея Фёдоровна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Мефодьевна (Нефёдовна)
Мать ребёнка: Ордина Пелагея Фёдоровна
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Пелагея Фёдоровна
д. Татариново
Смерть
Неизвестно