Ордина Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ордин Логин (Логгин) Мефодьевич

Отец ребёнка: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ордин Емельян Мефодьевич

Отец ребёнка: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Мефодьевна (Нефёдовна)

Отец ребёнка: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович

д. Татариново
Смерть
Неизвестно
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