Ордина Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ордин Логин (Логгин) Мефодьевич
Отец ребёнка: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Мефодьевна (Нефёдовна)
Отец ребёнка: Ордин Нефёд (Мефодий) Емельянович
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Смерть
Неизвестно