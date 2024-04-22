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Бадулин Иван Васильевич

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Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бадулин Василий Григорьевич

Мать: Бадулина Татьяна Исаевна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1937

Дочь: Мотырева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Бадулина Евдокия Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1940

Дочь: Казачек Юношева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Бадулина Евдокия Петровна

Смерть
20.03.1942
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