Бадулин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
26.09.1937
Дочь: Мотырева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Бадулина Евдокия Петровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1940
Дочь: Казачек Юношева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Бадулина Евдокия Петровна
Смерть
20.03.1942