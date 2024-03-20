Боровина Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровина Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Боровин Иван Степанович

Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1839

Сын: Боровин Николай Степанович

Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1842

Дочь: Боровина Елена Степановна

Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровина Александра Стефановна

Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Степан Стефан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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