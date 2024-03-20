Боровина Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
09.05.1839
Сын: Боровин Николай Степанович
Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1842
Дочь: Боровина Елена Степановна
Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровина Александра Стефановна
Отец ребёнка: Боровин Степан Стефан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно