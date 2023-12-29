Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Село Златоустовское

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1727

Муж: Свешников Егор Петрович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Белоусова (Свешникова) Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Свешников Егор Петрович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Свешникова) Стефанида Егоровна

Отец ребёнка: Свешников Егор Петрович

Смерть
После 1770

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