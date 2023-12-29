Свешникова (Чебыкина) Евдокия Герасимовна
Место рожденияСело Златоустовское
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1727
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Белоусова (Свешникова) Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Свешников Егор Петрович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Свешникова) Стефанида Егоровна
Отец ребёнка: Свешников Егор Петрович
Смерть
После 1770