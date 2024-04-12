Галанкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаланкин Александр Иванович

Галанкин Александр Иванович

avatar

Место рождения

Шахматово, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.10.1910

Дата смерти

20.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910

Отец: Галанкин Иван

Мать: Галанкина Екатерина

Шахматово, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Галанкин Павел Александрович

Мать ребёнка: Галанкина Ольга Ивановна

Шахматово, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
01.01.1941
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галанкина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.10.1980
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close