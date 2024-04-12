Галанкин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения30.10.1910
Дата смерти20.10.1980
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910
Отец: Галанкин Иван
Мать: Галанкина Екатерина
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Галанкин Павел Александрович
Мать ребёнка: Галанкина Ольга Ивановна
Призыв на военную службу
01.01.1941
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галанкина Татьяна Александровна
Смерть
20.10.1980
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область