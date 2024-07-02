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(Жорова) Феврония Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

23.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
23.06.1885 ст.

Отец: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Мать: Жорова (Ижока) Пелагея Евплова

Очкино, Сумська область
Крещение
24.06.1885 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Пётр Фомин Демиденко и Марфа Емельяновна Бовтунова.
Место жительства
С 1897
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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