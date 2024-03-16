Жорова (Ижога) Пелагея Евплова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Андрей Палов Дедовский, Дмитрий Андреев Шишов и Андрей Трофимов ... По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Андрей Диамидо... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
23.06.1885 ст.
Дочь: Феврония Степановна
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
23.05.1888 ст.
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
03.06.1890 ст.
Сын: Жоров Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.
Дочь: Бурик Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Место жительства
С 1897
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Кривобок Анна Степановна
Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно