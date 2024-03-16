Жорова (Ижога) Пелагея Евплова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Ижога) Пелагея Евплова

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Муж: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Андрей Палов Дедовский, Дмитрий Андреев Шишов и Андрей Трофимов ... По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Андрей Диамидо... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1883 ст.

Сын: Жоров Савва Степанович

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.06.1885 ст.

Дочь: Феврония Степановна

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.05.1888 ст.

Сын: Жоров Семён Степанович

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1890 ст.

Сын: Жоров Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.

Дочь: Бурик Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.

Сын: Жоров Андрей Степанович

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Очкино, Сумська область
Место жительства
С 1897
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Кривобок Анна Степановна

Отец ребёнка: Жоров Степан Косьмин (Кузьмич)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста в записи о браке.
Смерть
Неизвестно
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