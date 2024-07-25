Агрипина Анфимова
Место рождения
Дата рождения23.06.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1860 ст.
Отец: Анфим Симеонов
Мать: Елена Феодулова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-3YN?i=230&cc=1921824 Восприемники: кр. сын Павел Анфимов и кр. Ильи Иродионова жена Евдокия Меркурьева
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Муж: Григорий Иванов
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 24 1й брак
Смерть
Неизвестно