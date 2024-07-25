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Агрипина Анфимова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.06.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1860 ст.

Отец: Анфим Симеонов

Мать: Елена Феодулова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-3YN?i=230&cc=1921824 Восприемники: кр. сын Павел Анфимов и кр. Ильи Иродионова жена Евдокия Меркурьева
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Григорий Иванов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 24 1й брак
Смерть
Неизвестно

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