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Григорий Иванов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иван Филиппов

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Агрипина Анфимова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 24 1й брак
Смерть
Неизвестно

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