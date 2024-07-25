Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иван Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Жена: Агрипина Анфимова
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 24 1й брак
Смерть
Неизвестно