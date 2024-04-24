Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Гойдуков Михаил Андреев
Мать: Гойдукова Степанида
Рождение ребёнка
1824 ст.
Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Гайдуков Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева
Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область