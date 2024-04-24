Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Гойдуков Михаил Андреев

Мать: Гойдукова Степанида

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Гайдуков Филипп Яковлев

Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Гайдуков Фатей Яковлев

Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Гайдуков Николай Яковлев

Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Гайдуков Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Гайдукова Степанида Андреева

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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