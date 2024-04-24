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Гайдукова Степанида Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Гайдуков (Гойдуков) Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Гайдуков (Гойдуков) Фатей Яковлев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Гайдуков (Гойдуков) Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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