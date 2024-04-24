Гайдукова Степанида Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Гайдуков (Гойдуков) Филипп Яковлев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Гайдуков (Гойдуков) Фатей Яковлев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Гайдуков (Гойдуков) Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Яков Михайлов
Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно